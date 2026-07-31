Nieuwe aanvraag voor appartementengebouw in Steenbergen

Er is een nieuwe vergunning aangevraagd voor een appartementengebouw aan de Pompstraat in Steenbergen.

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De gemeente Steenbergen heeft op 27 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. De vergunning betreft het bouwen van een appartementengebouw op het perceel aan Pompstraat 10. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer 0851Z260700001202.

Het besluit over deze aanvraag wordt later gepubliceerd door de gemeente. Pas daarna is het mogelijk om de stukken in te zien. Bezwaar maken tegen het besluit kan op dit moment nog niet.