Nieuwe beleidsregels Participatiewet in Reusel-De Mierden

Het college van Reusel-De Mierden heeft nieuwe regels vastgesteld voor bijstand. Deze gaan over giften, jongeren, vereenvoudigde procedures en terugwerkende kracht.

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In Reusel-De Mierden zijn nieuwe beleidsregels van kracht voor de uitvoering van de Participatiewet. Het college heeft onder andere bepaald dat bepaalde giften niet worden meegerekend bij bijstandsverlening. Dit geldt bijvoorbeeld voor giften van charitatieve organisaties of werkgevers. Ook worden aanvragen van jongeren soms al vóór het verstrijken van de vier weken zoektermijn in behandeling genomen, bijvoorbeeld bij zorgbehoefte of schulden.

Bovendien is de aanvraagprocedure voor bijstand vereenvoudigd. Als er binnen twaalf maanden na een eerdere bijstandsaanvraag nieuwe hulp wordt aangevraagd, kan de gemeente bestaande gegevens hergebruiken. Bijstandsverlening met terugwerkende kracht is ook mogelijk, bijvoorbeeld als iemand door bijzondere omstandigheden niet eerder een aanvraag kon doen.

De nieuwe regels werken terug tot 1 januari 2026 en vervangen de beleidsregels van 2023. Reusel-De Mierden wil hiermee de bijstandsverlening beter laten aansluiten op individuele situaties.