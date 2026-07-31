Kapvergunning aangevraagd voor grote boom in Heeze

In Heeze is een aanvraag ingediend voor het kappen van een grote boom aan de Europalaan.

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De gemeente heeft op woensdag 29 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een kapvergunning. Het gaat om een grote boom op het adres Europalaan 23 in Heeze. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 508126.

De vergunning betreft het vellen van houtopstanden, een formele term voor het kappen van bomen. Het gaat hier om een kennisgeving van de aanvraag; de plannen liggen niet ter inzage en er kan niet formeel op gereageerd worden.