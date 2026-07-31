Schuur aan Boskantseweg in Sint-Oedenrode wordt gesloopt en herbouwd

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor het slopen en herbouwen van een schuur aan de Boskantseweg in Sint-Oedenrode.

Gevonden voor jou

Op 28 juli 2026 is bij de gemeente Meierijstad een vergunningsaanvraag ingediend voor het slopen en opnieuw bouwen van een schuur op het adres Boskantseweg 67 in Sint-Oedenrode. Het project staat geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3693.

De gemeente behandelt deze aanvraag volgens de standaardprocedure. Het besluit hierover wordt binnen acht weken genomen, tenzij de termijn wordt verlengd met zes weken of wordt opgeschort vanwege ontbrekende informatie. De aanvrager wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.