Nieuwe stalling voor scootmobielen in Sint-Oedenrode aangevraagd

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor een stalling voor scootmobielen en driewielfietsen bij Ameroyenhof in Sint-Oedenrode.

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Op 29 juli 2026 is bij de gemeente Meierijstad een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een externe stalling. Deze stalling is bedoeld voor scootmobielen en driewielfietsen. De locatie van het project is Ameroyenhof in Sint-Oedenrode.

De gemeente zal de aanvraag beoordelen en binnen acht weken een besluit nemen. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd, of tijdelijk worden stilgezet als er extra informatie nodig is. Het zaaknummer van de aanvraag is OW-2026-3700.