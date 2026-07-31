Vergunning verleend voor verbouwing psychiatrie in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft een omgevingsvergunning verleend voor een interne verbouwing aan de Hilvarenbeekseweg 60. Het gaat om een bouwactiviteit binnen de afdeling psychiatrie van het EZ MPU BG.

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Op 20 april 2026 ontving de gemeente Tilburg de aanvraag voor de vergunning, die nu is goedgekeurd. De werkzaamheden richten zich op een technische bouwactiviteit in het gebouw. Het besluit kan mogelijk leiden tot veranderingen in de directe omgeving.

De locatie van de interne verbouwing betreft Hilvarenbeekseweg 60 in Tilburg. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00005020.