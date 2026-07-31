Bedrijfsunits Geldrop: vergunning verleend voor aanpassing inrit

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft toestemming gegeven om de inrit bij Vlier 11-13 te wijzigen. Dit is nodig voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsunits.

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Op 29 juli 2026 heeft de gemeente Geldrop-Mierlo een vergunning verleend voor het aanpassen van de inrit en uitweg bij Vlier 11 tot en met 11H en Vlier 13 tot en met 13H. Deze wijziging is onderdeel van een project voor de bouw van bedrijfsunits op deze locatie.