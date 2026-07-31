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Vergunning verleend voor onderhoud 36 woningen in Valkenswaard
Vandaag om 10:17
De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het onderhoud van 36 woningen aan de Leenderweg en Vlaskam.
Op 28 juli heeft de gemeente Valkenswaard besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het onderhoud van woningen aan de Leenderweg en Vlaskam. De werkzaamheden omvatten onder andere dakisolatie en het aanpassen van de gevelkleur.
Het gaat om 36 woningen, waaronder Vlaskam 1 tot en met 21 en diverse adressen aan de Leenderweg, zoals de even nummers 122 tot en met 146 en de nummers 160, 162 en 164. De vergunning heeft betrekking op bouwactiviteiten en een omgevingsplanactiviteit.
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