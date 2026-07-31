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Vergunning verleend voor nieuwbouwproject De Vlasroot in Valkenswaard
Vandaag om 10:17
De gemeente Valkenswaard heeft een huisvestingsvergunning verleend voor het nieuwbouwproject De Vlasroot. Het besluit is op 29 juli genomen.
De huisvestingsvergunning heeft betrekking op het nieuwbouwproject aan De Vlasroot, postcode 5555KR, in Valkenswaard. Het project stond geregistreerd onder zaaknummer 0000505275. De vergunning is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders.
Het besluit werd op 29 juli 2026 genomen en de stukken zijn vanaf 30 juli ter inzage op het gemeentehuis in Valkenswaard. Belangrijke details zoals de zaaknummer en locatie zijn hierbij vermeld.
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