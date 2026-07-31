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Dansavond in Openluchttheater Nispen op 22 augustus
Vandaag om 10:20
Op 22 augustus organiseert het Openluchttheater Nispen een dansavond. De vergunning hiervoor is op 29 juli verleend.
De dansavond vindt plaats in het Openluchttheater aan het Sprengepad 2 in Nispen. Het evenement is goedgekeurd door de gemeente, en de officiële stukken zijn op afspraak in te zien bij het stadskantoor.
Het besluit is verzonden op 29 juli, en het registratienummer van de vergunning is 2026AEV049671. Het Openluchttheater biedt regelmatig ruimte voor evenementen zoals deze.
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