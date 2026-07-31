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Roosendaal Street Event op 30 augustus goedgekeurd
Vandaag om 10:20
De gemeente Roosendaal heeft de vergunning verleend voor het Roosendaal Street Event. Het evenement vindt plaats op zaterdag 30 augustus 2026 op de Industriestraat.
Op de locatie Industriestraat 19 in Roosendaal zal op 30 augustus het Roosendaal Street Event plaatsvinden. De vergunning hiervoor is op 29 juli 2026 goedgekeurd door de gemeente.
Het evenement heeft registratienummer 2026AEV049677 en is officieel vastgelegd. Voor meer informatie over de stukken kun je op afspraak terecht bij de publieksbalie van het stadskantoor in Roosendaal.
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