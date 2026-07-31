Woning aan Broekweg in Veldhoven mogelijk gesplitst in twee appartementen

Er is een vergunning aangevraagd voor het splitsen van een woning aan de Broekweg 6 in Veldhoven. Het gaat om twee appartementen.

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De gemeente Veldhoven heeft op woensdag 29 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Deze vergunning heeft betrekking op het adres Broekweg 6, 5503 GE in Veldhoven en gaat om het splitsen van de huidige woning in twee appartementen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01340.

Hoewel de aanvraag niet standaard ter inzage ligt, is het mogelijk om deze op verzoek in te zien. Bezwaar maken tegen de aanvraag kan pas zodra de gemeente hierover een besluit heeft genomen.