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Vergunningsaanvraag voor tuinhuis in Veldhoven ingediend
Vandaag om 10:21
In Veldhoven is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een tuinhuis in de achtertuin van een woning aan Het Tolhuys.
Op 14 juli heeft de gemeente Veldhoven een vergunningsaanvraag ontvangen voor een tuinhuis met overkapping in de achtertuin. Het gaat om een woning aan Het Tolhuys 3 in Veldhoven.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01261. Inzage van de aanvraag is mogelijk op verzoek via de gemeente. Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden gemaakt; dat kan pas nadat er een besluit is genomen.
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