Vergunningsaanvraag voor tuinhuis in Veldhoven ingediend

In Veldhoven is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een tuinhuis in de achtertuin van een woning aan Het Tolhuys.

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Op 14 juli heeft de gemeente Veldhoven een vergunningsaanvraag ontvangen voor een tuinhuis met overkapping in de achtertuin. Het gaat om een woning aan Het Tolhuys 3 in Veldhoven.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01261. Inzage van de aanvraag is mogelijk op verzoek via de gemeente. Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden gemaakt; dat kan pas nadat er een besluit is genomen.