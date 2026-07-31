Gehandicaptenparkeerplaats bij woning Gagelbeek 17 in Veldhoven

De gemeente Veldhoven heeft een gehandicaptenparkeerplaats toegewezen bij Gagelbeek 17. Dit gebeurde na een aanvraag van een bewoner met een gehandicaptenparkeerkaart. De zienswijze van een buurtbewoner heeft het besluit niet veranderd.

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De gehandicaptenparkeerplaats bij Gagelbeek 17 in Veldhoven is bedoeld om een bewoner met een handicap te ondersteunen. Ondanks een bezwaar van een buurtbewoner, blijft de parkeerplaats op kenteken gehandhaafd. Het bezwaar ging onder andere over de aanwezigheid van een carport bij de woning van de aanvrager. De gemeente oordeelde echter dat de carport niet voldoet aan de richtlijnen en niet geschikt is voor het gebruik door een mindervalide.

De gemeente benadrukt dat het belang van een gehandicapte om dichtbij de woning te kunnen parkeren zwaarder weegt dan het belang van andere weggebruikers. Daarnaast is er volgens de gemeente voldoende parkeergelegenheid in de buurt. Het besluit is gebaseerd op advies van verkeerskundigen en politie.

Het verkeersbesluit is sinds donderdag 30 juli 2026 in werking en ligt ter inzage in het gemeentehuis. De gehandicaptenparkeerplaats blijft bestaan zolang de noodzaak ervoor geldt.