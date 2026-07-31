Nieuwe handelsreclame aan gevel in Deurne toegestaan

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van nieuwe handelsreclame aan de gevel van een bedrijfspand aan de Liesselseweg 141.

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Op 29 juli heeft de gemeente Deurne een besluit genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het plaatsen van handelsreclame aan de gevel van een pand op de Liesselseweg 141. Het zaaknummer van deze vergunning is HZ-2026-0969.

De vergunning is verleend als onderdeel van de activiteit 'omgevingsplanactiviteit'. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar voor inzage. Voor meer informatie hierover kan contact worden opgenomen met de gemeente Deurne.