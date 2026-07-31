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Buitenbios Vught mag doorgaan op 12 september

Vandaag om 10:25

De gemeente Vught heeft een vergunning verleend voor Buitenbios Vught op zaterdag 12 september. Het evenement vindt plaats aan de Koninginnelaan 1 A.

Gevonden voor jou

De vergunning voor Buitenbios Vught is op 29 juli verzonden. Op 12 september kunnen bezoekers genieten van het evenement bij Koninginnelaan 1 A in Vught.

De vergunning is verleend door burgemeester en wethouders van Vught. Het betreft een evenement dat op zaterdag plaatsvindt.

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