Land van Cuijk waarschuwt voor valse e-mails over energie-enquête

In Land van Cuijk circuleren valse e-mails over een zogenoemde energie-enquête. De gemeente benadrukt dat deze berichten niet van hen afkomstig zijn en waarschuwt inwoners om alert te blijven.

Gevonden voor jou

Inwoners van de gemeente Land van Cuijk hebben meldingen gemaakt van verdachte e-mails waarin wordt gevraagd een enquête over energie in te vullen. Deze berichten zijn niet afkomstig van de gemeente. Op dit moment voert de gemeente wel een echte enquête uit, maar deze wordt uitsluitend via een brief per post aangekondigd.

De echte enquête is gericht op een kleine groep inwoners. In de brief die zij hebben ontvangen staan een QR-code en een link naar de officiële enquête. Heb je geen brief ontvangen maar wel een e-mail hierover? Dan gaat het waarschijnlijk om een phishingmail, bedoeld om persoonlijke gegevens te bemachtigen.

Hoe herken je de phishingmail?

De valse e-mails worden verstuurd vanaf verdachte e-mailadressen en verwijzen naar websites die niets met de Nederlandse overheid te maken hebben. De gemeente Land van Cuijk werkt niet samen met de afzenders van deze berichten.

Ontvang je zo’n e-mail? Klik niet op links, vul niets in en deel geen persoonlijke of financiële gegevens. Verwijder het bericht direct uit je inbox. Twijfel je of een bericht echt van de gemeente is, neem dan contact op met het gemeenteloket.

Heb je toch gegevens gedeeld?

Heb je per ongeluk op een link geklikt of gegevens ingevuld? Neem dan maatregelen zoals het wijzigen van wachtwoorden, een virusscan uitvoeren en tweestapsverificatie inschakelen. Als bankgegevens zijn gedeeld, neem dan direct contact op met je bank. Meld de phishingmail bij de Fraudehelpdesk en doe aangifte bij de politie als er misbruik is gemaakt van je gegevens.

De gemeente roept inwoners op alert te blijven. Criminelen sturen vaker valse e-mails om persoonlijke of financiële gegevens te achterhalen. Controleer daarom zorgvuldig de afzender en wees voorzichtig met het klikken op links in onbekende berichten.