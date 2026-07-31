Plastic zak te vroeg ophangen kost Paul 119 euro: 'Niet eens waarschuwing'

Op een warme zomerdag hing de 70-jarige Paul de Krom uit Helmond nietsvermoedend een plastic zak aan de daarvoor bestemde kroonring, zodat deze niet ging stinken in huis. Tot zijn verbazing kreeg hij een dag later een boete van 119 euro in de bus. De zeer actieve schoonmaakvrijwilliger is verontwaardigd dat hij zonder waarschuwing direct moet lappen. "Er was niets bespreekbaar", zegt Paul.

Paul woont al jaren met veel plezier in een appartement aan de Kanaalboulevard in Helmond. Om zijn wijk schoon te houden, maakt hij regelmatig de parkeergarages in zijn buurt schoon. "Ik sta achter het afvalbeleid van de gemeente. We moeten de stad schoon houden en daar draag ik mijn steentje aan bij", vertelt hij. Maar zuur vindt Paul het wel dat hij twee weken geleden zonder waarschuwing vooraf een boete van 110 euro plus 9 euro administratiekosten in de bus kreeg. Forse boete

"Ik ging de deur uit en het was erg heet dus ik dacht: ik hang alvast de zak op. Ik had hem rond één uur 's middags netjes om de ring gehangen", blikt hij terug. Een dag later kreeg hij de forse boete op de mat.

"Ik belde om verhaal te halen. De boa had een geplastificeerde brief met mijn naam en adres erop gevonden in de zak en zo konden ze me beboeten", vertelt hij. De boa's hebben die week ook andere zakken in de buurt opgehaald die te vroeg waren opgehangen, zag Paul later op social media.

Paul zag op social media dat de boa's nog eens acht zakken hadden opgehaald die te vroeg waren opgehangen (foto: Instagram Handhaving Helmond).

Hij snapt dat het vervelend is als een zak er dagen voor het ophalen hangt, zoals wel vaker gebeurd in de wijk Suytkade; ook op plekken waar het niet mag. Maar dat zijn zak een paar uurtjes eerder aan de ring hangt en er meteen een boete volgt, vindt hij niet te verteren. "Ik heb veel reacties van buren gekregen: wat zuur dat nét jij meteen een boete krijgt." De schoonmaakvrijwilliger heeft nog geprobeerd om met de boa in gesprek te gaan. "Maar er was niets bespreekbaar. Ik snap echt wel dat ik fout zit. Maar je kan toch bij een eerste keer iemand waarschuwen. Kijk, als ik het nu al voor de tiende keer had gedaan", zegt hij.

Paul had zijn PMD-zak een paar uurtjes eerder opgehangen aan de daarvoor bestemde ring (foto: Paul de Krom).

Paul besloot een brief te schrijven aan de Officier van Justitie (OvJ) om uitleg te geven over zijn fout. Toch heeft hij deze niet verstuurd. "De OvJ kijkt alleen maar naar regelgeving dus dan zou ik naar de rechter moeten. Dan houdt het op. Ik heb de zak daadwerkelijk te vroeg opgehangen dus ik heb de boete netjes betaald." Vanaf 22.00 uur ophangen

De Helmonder besloot wel contact op te nemen met de gemeente. Op de website van de gemeente staat namelijk niet vermeld dat je direct een boete krijgt als je de PMD-zak te vroeg ophangt. Dat vindt Paul opmerkelijk, net als de tijden waarop je ze moet ophangen. De PMD-zak mag vanaf 22.00 uur de avond voor de ophaaldag of vóór 07.30 uur op de dag van het ophalen, opgehangen worden. "Ik denk dat veel leeftijdsgenoten van mij na tien uur 's avonds niet meer buiten durven en zij zijn vóór half acht 's ochtends ook niet altijd op", zegt hij. De gemeente liet Paul daarop weten dat het eventueel aanpassen van die tijden, tijd kost. De bevlogen bewoner heeft zich er bij neergelegd, maar wil anderen wel waarschuwen voor de regels in zijn gemeente.

Reactie gemeente: Een coördinator van Toezicht en Handhaving van de gemeente Helmond laat aan Omroep Brabant weten dat zij geen uitzonderingen kunnen maken. "Afval is een groot probleem in Helmond. Als wij een overtreding constateren of een afvaldumping tegenkomen en we kunnen het adres achterhalen door in de zak te zoeken dan wordt iemand meteen beboet", zegt hij. Naar schatting krijgt het team volgens hem zo'n 10 tot 15 meldingen per dag binnen van zakken die te vroeg zijn opgehangen en zeker 30 tot 40 meldingen van afvaldumpingen per dag. "Zeker de laatste weken krijgen we veel telefoontjes van mensen die zien dat de PMD-zakken te vroeg buiten hangen. Het gaat met dit weer stinken", zegt de coördinator. Klachten over het tijdsblok waarin de zakken opgehangen kunnen worden, krijgt het team volgens hem zelden. "Mensen kunnen zelf opzoeken tussen welke tijden ze de zakken ophangen en wat er in mag. Dat zijn gewoon de regels."