Rundveehouderij in Vessem wil stalindeling en dieraantallen aanpassen

Een rundveehouderij in Vessem heeft een vergunning aangevraagd voor het wijzigen van de stalindeling en het aantal dieren. Het gaat om de locatie aan de Ir. van Meelweg 6.

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De aanvraag werd op 27 juli 2026 ingediend bij de gemeente Eersel. Het gaat om een activiteit die binnen de Omgevingswet valt. De vergunningsaanvraag is gekoppeld aan zaaknummer Z-2026-012595.

De plannen van de rundveehouderij omvatten onder andere aanpassingen aan de stal en wijzigingen in het aantal dieren dat wordt gehouden. Dit wordt aangeduid met 'MBA veehouderij', een term die activiteiten binnen de landbouw beschrijft.