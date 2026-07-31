Oud-burgemeester Maarheeze Ans de Jong-Crajé overleden

Ans de Jong, oud-burgemeester van Maarheeze, is overleden op 85-jarige leeftijd. Zij stond van 1985 tot 1997 aan het roer van de gemeente en liet een blijvende indruk achter.

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Ans de Jong-Crajé leidde de gemeente Maarheeze twaalf jaar lang, tot aan de herindeling in 1997 waarbij de gemeente opging in het huidige Cranendonck. Haar betrokkenheid en verbindend leiderschap hebben haar een belangrijke rol in de lokale geschiedenis gegeven.

Het gemeentebestuur van Cranendonck heeft met droefenis gereageerd op haar overlijden en spreekt haar dankbaarheid uit voor de jarenlange inzet van de oud-burgemeester. Ze noemen haar toewijding aan het openbaar bestuur een inspiratie.

De Jong stond bekend om haar grote betrokkenheid bij de gemeenschap. Haar werk heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en samenhang in Maarheeze en later ook indirect in Cranendonck.

Veel steunbetuigingen

De gemeente Cranendonck heeft haar medeleven uitgesproken naar de familie, vrienden en andere nabestaanden. Ze wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd.