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Automobilist rijdt door na botsing in Den Bosch, scooterrijdster gewond

Vandaag om 13:55 • Aangepast vandaag om 14:16
Het ongeluk gebeurde op de Jacob Catsstraat in Den Bosch (foto: SQ Vision).
Het ongeluk gebeurde op de Jacob Catsstraat in Den Bosch (foto: SQ Vision).

Een automobilist is vrijdagmiddag doorgereden nadat deze met zijn auto in botsing kwam met een scooterrijdster op de Jacob Catsstraat in Den Bosch. De scooterrijdster is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De aanrijding vond plaats rond half een. Agenten spraken na de botsing met meerdere getuigen en onderzoeken hoe het mis kon gaan op de Jacob Catsstraat. Ze hopen dat op basis van camerabeelden de identiteit van de doorgereden automobilist achterhaald kan worden.

De politie roept getuigen en mensen op, die beschikken over camerabeelden van de omgeving rond het tijdstip van de aanrijding, zich te melden.

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