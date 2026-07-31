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Auto's botsen op kruising in Oisterwijk, drie mensen nagekeken

Vandaag om 14:20 • Aangepast vandaag om 15:02
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink..
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink..

Twee auto's zijn vrijdagmiddag op elkaar gebotst op de kruising van de Pannenschuurlaan met de Langvennen Zuid in Oisterwijk.  Drie mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel en behandeld. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een automobiliste die vanuit de Langevennen Zuid kwam gereden zou de andere auto, die door de Pannenschuurlaan reed, over het hoofd hebben gezien. Ze raakte die auto in de flank.

De schade aan de auto's was aanzienlijk. Een berger werd ingeschakeld om de auto's mee te nemen. 

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

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