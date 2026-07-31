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Hoogbejaarde beroofd van ketting, politie houdt twee verdachten aan
Vandaag om 14:51 • Aangepast vandaag om 15:12
De politie heeft twee verdachten aangehouden na een straatroof die woensdagmiddag plaatsvond in de St. Bonifaciuslaan in Eindhoven. Zij gingen ervandoor met de ketting van een hoogbejaarde.
Dankzij een alerte getuige, die direct de achtervolging inzette, kon een verdachte meteen worden aangehouden.
Rechercheurs zetten het onderzoek voort en dit leidde tot de aanhouding van de tweede verdachte, op de Kanaaldijk in Eindhoven.
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