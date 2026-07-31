Nieuwe arrestatie in Tilburg in onderzoek naar voorbereiding ernstig geweld

De politie heeft dinsdag in Tilburg een 44-jarige man zonder vast woonadres aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de voorbereiding van twee ontvoeringen van mensen uit het criminele milieu of familieleden van hen. Het gaat om de vijfde arrestatie binnen dit onderzoek.

De arrestatie houdt verband met een omvangrijk onderzoek naar internationale cocaïnehandel vanuit Zuid-Amerika . Tijdens dit onderzoek kreeg de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies, dankzij een grote hoeveelheid onderschepte criminele communicatie, zicht op diverse strafbare feiten. Daarbij ging het niet alleen om drugshandel, maar ook om ernstige geweldsmisdrijven.

De verdachte is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde dat hij nog zeker twee weken langer vast blijft zitten.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) waren hier, naast de dinsdag aangehouden man, ook vier anderen bij betrokken. Zij werden de afgelopen maanden al aangehouden. Op 24 augustus, tijdens de eerste voorbereidende zitting, wordt uitgebreider op de verdenkingen ingegaan.

Mogelijke opdrachtgever

Het OM gaat ervan uit dat de verdachten in opdracht hebben gehandeld van een 42-jarige Nederlander, die in februari met een 47-jarige landgenoot werd aangehouden in Colombia.

In mei 2026 werd een derde Nederlander in Colombia aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel. De onderzoeken staan los van elkaar, maar de mannen kennen elkaar. De vrouw van de 42-jarige Nederlander is ook verdachte in dit onderzoek, maar zij is nog spoorloos. Ze staat internationaal gesignaleerd. De drie mannen zitten vast en de uitleveringsprocedure om hen naar Nederland over te brengen voor berechting loopt.

Grote afpersingszaak

Een van de vier mannen die al eerder werd aangehouden in het onderzoek naar het geweld wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een grote afpersingszaak. Hierbij werden vermoedelijk meer dan duizend mannen, die via de website Kinky.nl tegen betaling een seks-afspraak maakten, afgeperst door te dreigen met fors geweld. Ook deze zaak kwam naar voren dankzij de onderschepte criminele communicatie.

De politie houdt er rekening mee dat slechts een deel van deze slachtoffers betaalde. Zij zouden voor meer dan 100.000 euro zijn afgeperst.