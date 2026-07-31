Nieuwe textielcontainers in Nuenen vanaf augustus

Vanaf augustus worden de textielcontainers in de gemeente Nuenen vervangen door nieuwe exemplaren van Sympany. Eerst verdwijnen de bovengrondse containers van Het Goed, gevolgd door de ondergrondse containers in september. In de hele gemeente komen straks dezelfde herkenbare containers.

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De bovengrondse textielcontainers van Het Goed maken plaats voor nieuwe containers van Sympany. Deze worden stapsgewijs geplaatst zodra de oude exemplaren zijn weggehaald. Voor inwoners verandert er weinig: kleding, schoenen en ander schoon en droog textiel kan blijven worden ingeleverd, mits verpakt in goed gesloten zakken.

Vanaf september worden ook de ondergrondse containers vervangen door bovengrondse exemplaren van Sympany. Het doel is dat in de hele gemeente Nuenen dezelfde soort containers te vinden zijn. Tijdens de vervanging kan het voorkomen dat een locatie tijdelijk geen textielcontainer heeft, maar er wordt geprobeerd dit zo snel mogelijk op te lossen.

Locaties van nieuwe containers

De nieuwe containers worden geplaatst op verschillende locaties, zoals De Spijkert in Eeneind, Heuvelrun in Gerwen en Koppeldreef in Nederwetten. In Nuenen zelf komen er onder andere containers bij De Smidse, Lissevoort, Margot Begemannstraat, Nuenderbeekselaan, Opwettenseweg, Pastoorsmast, Urnenveld, Walburg en Wettenseind. Twee locaties verdwijnen: Hoog Nouwland en Voirt.

Wat gebeurt er met het textiel?

Het ingezamelde textiel wordt zorgvuldig gesorteerd door Sympany in Eindhoven. Bruikbare kleding en textiel krijgt een tweede leven, terwijl onbruikbare materialen worden verwerkt tot nieuwe producten zoals isolatiemateriaal en poetsdoeken.