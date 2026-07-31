Jonge meisjes lastiggevallen door man in Den Bosch: ‘Ik vond het echt eng’

"Wat voor schoenen heb je aan?" Met die vraag werden afgelopen weken meerdere meisjes van 8 tot 14 jaar aangesproken door een man in Den Bosch. Volgens meldingen wilde hij hun schoenen bekijken en pakte hij in één geval zelfs een schoen af om eraan te ruiken. De 14-jarige dochter van Wendy kwam oog in oog met de man te staan toen ze haar hondje uitliet. "Ik vond het echt eng", vertelt ze.

Het meisje liep aan de Koornwaardstraat richting de Empelsedijk. "Ik wilde naar een wandelpad lopen en op een gegeven moment kwam ik op een stuk waar even niemand liep", vertelt ze. "Toen stopte er een auto. Die man wilde mijn aandacht." Volgens de dochter van Wendy ging het om een gezette man met rood en naar achteren gekamd haar. Hij zou hebben gereden in een kleine zwarte auto. De bestuurder vroeg haar wat voor schoenen ze droeg. Ze vond de vraag vreemd, maar niet direct alarmerend. "Ik zei gewoon welke schoenen het waren. Toen vroeg hij of hij de binnenkant mocht zien." Meerdere meisjes

De dochter van Wendy is niet de enige die zo'n ontmoeting heeft meegemaakt. In de Facebookgroep van Maaspoort Nieuws verschenen de afgelopen weken meerdere soortgelijke meldingen.

Zo zou een 8-jarig meisje op 21 juli bij het Zilverpark in de Maaspoort zijn aangesproken door een witte man met kort donker haar in een zwarte SUV. Hij vroeg haar onder meer naar haar schoenen en of ze aan parfum in zijn auto wilde ruiken. Toen het meisje huilend haar vader belde via haar horloge, reed hij weg. Enkele dagen later werd ook een meisje bij de Empelsedijk aangesproken door een witte man met donker haar in een zwarte auto. Ook zij werd gevraagd haar schoenen uit te trekken zodat hij die kon bekijken. Of het om dezelfde man gaat, is niet duidelijk. Wel hebben de meldingen opvallend veel overeenkomsten: steeds gaat het om minderjarige meisjes, een man in een zwarte auto en vragen over hun schoenen. Schoen afgepakt

De dochter van Wendy trok na zijn vraag één schoen uit. Wat daarna gebeurde, staat nog helder op haar netvlies. "Hij reed dichterbij en pakte zomaar mijn schoen uit mijn handen. Ik was best wel in shock."

Locatie waar het gebeurde (foto: Maaspoort Nieuws Facebook).

De man stelde vervolgens vreemde vragen. "Mag ik aan je schoen ruiken?" Ook wilde hij weten welke schoenen ze verder nog had. De situatie werd steeds ongemakkelijker, vertelt ze. "Ik merkte aan hem dat hij eigenlijk de auto aan de kant wilde zetten en uit wilde stappen." Dat gebeurde uiteindelijk niet. Volgens het meisje kwamen er andere auto's aanrijden, waardoor de man haar schoen teruggaf en wegreed. "Ik vond het heel raar en ook wel eng. Hij had mijn schoen vast, dus ik kon ook niet zomaar wegrennen." Moeder sloeg alarm

Moeder Wendy schrok toen haar dochter thuiskwam met het verhaal. Ze besloot direct contact op te nemen met de wijkagent. "Voor ons was dit ook heel eng", zegt ze. "Mijn dochter vertrouwt mensen snel. Hij zag er volgens haar aardig uit, maar ondertussen heeft een volwassen man wel een minderjarig meisje aangesproken op een afgelegen plek." Wendy maakt zich vooral zorgen omdat er inmiddels meerdere vergelijkbare meldingen zijn gedaan. "Ik ben bang dat hij doorgaat. Mijn dochter is goed weggekomen, maar straks is het iemand anders."