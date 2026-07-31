Bosz blij met verzet tegen WK-plannen FIFA: 'Eindelijk mensen in opstand'

PSV-trainer Peter Bosz is blij met het verzet van talloze voetbalbonden tegen de commercialiseringsplannen van de FIFA. Volgens de trainer is de combinatie tussen FIFA-voorzitter Gianni Infantino en de Amerikaanse president Donald Trump niet goed voor het voetbal. "Er zijn veel dingen gebeurd op het WK die niets met de liefde voor het spel te maken hebben", aldus Bosz in Zeist.

Bosz zegt ingenomen te zijn dat er 'eindelijk mensen in opstand' zijn gekomen. "Dat is meer dan terecht", stelde Bosz in aanloop naar het duel om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en AZ op zondag.

Bosz wilde geen serieus antwoord geven op de vraag of hij voor het bondscoachschap voor Oranje heeft bedankt. Dat deden de trainers Erik ten Hag en Arne Slot inmiddels wel openlijk. "Ik werd afgelopen nacht gebeld door een geheim nummer. Dat was de KNVB. Ik ben naar Zeist gereden. Daar hebben we uren onderhandeld", zo zei Bosz gekscherend.

Fitte selectie

Bosz beschikt met PSV over een fitte selectie. Toch zal de coach nog voorzichtig zijn met enkele spelers. Zo zijn de laatste WK-gangers: Paul Wanner, Ivan Perisic, Ricardo Pepi en Sergiño Dest pas net terug. “Het zal te vroeg komen om hen als basisspeler te starten. We gaan kijken om een aantal van de jongens mee te nemen om vanaf de bank te komen."

De trainer liet weten te verwachten dat zijn elftal nog verder wordt versterkt en het niet alleen bij de transfer van Sven Mijnans zal blijven deze window.