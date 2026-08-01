Door de modder ploegen om vissen te redden: 'Kanaal gaat echt droogvallen'

Tot aan de knieën in de modder ploegend door een beek met een schepnet. Zo staat Ramon Pasmans van de Sportvisunie met zijn collega's vrijdag in het Peelkanaal in Westerbeek. De beek dreigt snel compleet op te drogen en dat betekent: vissen redden.

"Het is best zwaar", geeft Ramon toe. Als adviseur 'vis en water' struint hij door het kanaal totdat alle vissen zijn gevangen. Er zit van alles wat tussen: kleine vissen, maar ook een grote karper is al in het net beland. Het was een bezorgde sportvisser die eerder aan de bel trok bij het waterschap om te melden dat er gevaar op de loer ligt voor de waterdieren. Vervolgens zijn Ramon en zijn collega's ingevlogen om ze te vangen. Ook vrijwilligers in de buurt zijn te hulp geschoten om de dieren te redden.

"Geen vis in de modder, maar een vis in het water."

De vissen gaan van het schepnet naar een bak met water, waar extra zuurstof wordt toegevoegd. Van het Peelkanaal zijn ze overgeplaatst naar het Kanaal van Deurne. Daar kunnen ze beter vooruit. Zoals Ramon het zegt: "Geen vis in de modder, maar een vis in het water."

Gevangen vissen (foto: Omroep Brabant).

In het Deurnese kanaal staat voorlopig genoeg water. Daar kunnen ze hun eigen weg weer vervolgen. Mogelijk kunnen ze in de toekomst weer in het Peelkanaal terechtkomen.

Dit Peelkanaal gaat echt droogvallen."

Volgens Jorg Nelissen van de Sportvisunie is de reddingsactie in Westerbeek broodnodig. "Het water is ook afgelopen dagen nog flink gedaald. Dit Peelkanaal gaat echt droogvallen", stelt hij. Volgens hem zijn sommigen zich niet bewust van de gevolgen. "Voor veel mensen is het niet duidelijk wat er onder water leeft en gebeurt." Hij vertelt dat het in Nederland regelmatig voorkomt dat speciale teams het water in gaan om vissen te redden. Door het veranderend klimaat komen droge periodes vaker voor. Het vangen en verplaatsen is dan belangrijk, zegt hij. "We moeten ook in de toekomst de biodiversiteit in het water kunnen behouden."