Harry Potter-ster in Efteling en zwangere vleermuizen: dit gebeurde vandaag

Meisje gaat met Harry Potter-ster in de Efteling op de foto en de 'kraamkolonietijd' van vleermuizen. Deze vijf verhalen moet je vrijdag gelezen hebben.

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Rupert Grint, bekend als Ron Weasley uit de Harry Potter-films, genoot woensdag van een dagje Efteling met zijn gezin. De 11-jarige Thyrza herkende de acteur in de wachtrij van de Droomvlucht. Na wat twijfelen vroeg haar moeder Dea het toch maar – en inderdaad, het was echt Grint. De acteur wachtte vervolgens samen met zijn gezin in het winkeltje van de attractie om een foto te maken met de jonge fan. "We wilden het zo onopvallend mogelijk doen voor zijn gezin", zegt Dea. Het is niet de eerste keer dat de Britse acteur het pretpark bezoekt; ook in 2019 werd hij al gespot in Kaatsheuvel.

Lees hier het hele verhaal: Wereldster Harry Potter-films wacht in Efteling voor foto met Thyrza (11)

Op een warme zomerdag hing de 70-jarige Paul de Krom uit Helmond nietsvermoedend een plastic zak aan de daarvoor bestemde kroonring, zodat deze niet ging stinken in huis. Tot zijn verbazing kreeg hij een dag later een boete van 119 euro in de bus. De zeer actieve schoonmaakvrijwilliger is verontwaardigd dat hij zonder waarschuwing direct moet lappen. "Er was niets bespreekbaar", zegt Paul.

Hier lees je zijn verhaal: Plastic zak te vroeg ophangen kost Paul 119 euro: 'Niet eens waarschuwing'

Sinds het rijverbod voor vrachtwagens op de verzwakte Merwedebrug afgelopen weekend inging, reden er toch 8141 vrachtwagens en touringcars over de brug. Daarvan had ongeveer 80 procent een buitenlands kenteken. Door Europese regelgeving konden deze chauffeurs via het camerasysteem nog niet worden beboet. Tot nu toe zijn er 567 processen-verbaal verstuurd, waarvan er volgens het CJIB 96 tot boetes hebben geleid. Rijkswaterstaat meldt dat er 'aanvullende maatregelen in voorbereiding zijn'. Vanaf 1 september kunnen ook boetes worden uitgedeeld aan chauffeurs uit België, Duitsland en Zwitserland.

Check het hier: Duizenden vrachtwagens reden over Merwedebrug maar kregen geen boete

Rupert Grint is niet de enige beroemdheid die de Efteling bezocht. Topmodel Gigi Hadid was er eind 2024 voor opnames van Hollands Next Top Model en noemde het park 'haar favoriete plek in Nederland'. Amerikaanse talkshowhost Seth Meyers vertelde in zijn programma Late Night over zijn bijzondere Efteling-ervaringen met regisseur Jordan Peele. Ook Kendall Jenner bezocht het park in 2018 samen met de familie Hadid, waarbij ze met maskers door het park liepen. Dj Tiësto onthulde in 2014 zijn eigen versie van waterspektakel Aquanura. En wie had dat gedacht: de Britse zangeres Kate Bush nam in 1978, nog voordat ze een wereldster werd, een televisiespecial op in het park.

Lees hier het hele verhaal: Sterren tussen de sprookjes: ook deze beroemdheden bezochten de Efteling