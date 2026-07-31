'Chipmaker NXP praat met Ambarella over miljardenovername'

De Eindhovense chipfabrikant NXP Semiconductors voert gesprekken over een overname van Ambarella, een ontwerper van gespecialiseerde AI-chips die worden gebruikt in cameratechnologie voor zelfrijdende auto's. Dat meldt de Financial Times op basis van ingewijden.

Ambarella uit San Francisco, dat op Wall Street vrijdag rond de 3 miljard dollar waard was, specialiseert zich in het ontwerpen van chips voor zogeheten 'edge AI'. Hierbij draaien modellen rechtstreeks op apparaten in plaats van via de cloud.

Ambarella onderzoekt al langer mogelijk voor verkoop

NXP maakt onder meer chips voor de auto-industrie en zou de kennis en kunde van Ambarella goed kunnen gebruiken. Persbureau Bloomberg meldde vorig jaar al dat Ambarella de mogelijkheden voor een verkoop onderzocht.

Beleggers reageerden direct enthousiast op het nieuws. Op de aandelenbeurs in New York werd het aandeel Ambarella vrijdag tot 21 procent hoger gezet.

Consolidatiegolf in chipsector

In de chipsector is de laatste tijd sprake van een consolidatiegolf. Grotere chipproducenten proberen kleinere, innovatieve bedrijven op te kopen.

Door die investeringen hopen ze extra te kunnen profiteren van de opmars van kunstmatige intelligentie. Dat leidde afgelopen jaar ook al tot andere miljardendeals.