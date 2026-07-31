Scooterrijder zwaargewond bij ongeluk in Tilburg, traumaheli opgeroepen

Een scooterrijder is vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de N260 in Tilburg. De scooter werd geschept door een auto die volgens eerste berichten zo'n 80 kilometer per uur reed.

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Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en een traumahelikopter werd opgeroepen om het slachtoffer te behandelen. Weg tijdelijk afgesloten

Op de kruising liggen brokstukken van de botsing verspreid. De weg is tijdelijk afgesloten voor het verkeer, zodat hulpdiensten hun werk kunnen doen en de situatie kan worden onderzocht.