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Scooterrijder zwaargewond bij ongeluk in Tilburg, traumaheli opgeroepen

Vandaag om 21:21 • Aangepast vandaag om 21:42
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

Een scooterrijder is vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de N260 in Tilburg. De scooter werd geschept door een auto die volgens eerste berichten zo'n 80 kilometer per uur reed.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en een traumahelikopter werd opgeroepen om het slachtoffer te behandelen.

Weg tijdelijk afgesloten
Op de kruising liggen brokstukken van de botsing verspreid. De weg is tijdelijk afgesloten voor het verkeer, zodat hulpdiensten hun werk kunnen doen en de situatie kan worden onderzocht.

  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink
    Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink

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