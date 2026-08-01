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Gezochte man aangehouden, reed zonder rijbewijs en onder invloed

Vandaag om 05:53
Foto: Instagram politie Bergen op Zoom.
Foto: Instagram politie Bergen op Zoom.

Een man is donderdagnacht aangehouden in Bergen op Zoom. Hij werd gezocht vanwege meerdere misdrijven. Dat maakte de politie vrijdagavond bekend. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het voertuig waarin de man reed, viel de agenten op vanwege de kapotte achterlamp. Toen ze de bestuurder lieten stoppen, zagen ze dat het ging om de gezochte man. De bestuurder bleek te rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs en onder invloed van verdovende middelen. 

De man wilde niet mee werken aan een bloedonderzoek. Hij is aangehouden en wordt gehoord.

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