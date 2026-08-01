Gezochte man aangehouden, reed zonder rijbewijs en onder invloed

Een man is donderdagnacht aangehouden in Bergen op Zoom. Hij werd gezocht vanwege meerdere misdrijven. Dat maakte de politie vrijdagavond bekend.

Het voertuig waarin de man reed, viel de agenten op vanwege de kapotte achterlamp. Toen ze de bestuurder lieten stoppen, zagen ze dat het ging om de gezochte man. De bestuurder bleek te rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs en onder invloed van verdovende middelen.

De man wilde niet mee werken aan een bloedonderzoek. Hij is aangehouden en wordt gehoord.