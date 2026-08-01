Tropische temperaturen tot halverwege komende week

We stevenen weer af op een hete periode. Dat vertelde Berend van Straaten van Weerplaza zaterdagochtend in het radioprogramma Weekend! op Omroep Brabant. "Er zijn wel wat regen- en onweersbuien in aantocht, maar die verdrijven de warmte niet meteen."

Ondanks een frisse nacht stijgt de temperatuur ook deze zaterdag naar zomerse waarden. "Vanochtend was het ideale moment om nog even je huis te ventileren", vertelde Van Straaten op de radio. "Maar deze middag komen we alweer uit op 25 tot 27 graden. Volop zon daarbij en niet al teveel wind. Het wordt echt aangename zomerdag, als je het mij vraagt."

Zondag gaan we volgens de weerman van Weerplaza de 30 graden aantikken in het zuidoosten van de provincie. "Op andere plaatsen wordt het 28 of 29 graden. Daarbij opnieuw ronduit zonnige omstandigheden. De wind gaat zondag draaien naar het oosten tot zuidoosten en maakt de weg vrij voor nog warmere lucht. Dat gaan we zeker aan het begin van de komende week merken. Maandag kan het bij volop zon 34 tot lokaal 36 graden worden."

"We stevenen af op uitzonderlijk droge zomer."

Maandagavond stijgt de kans op enkele regen- of onweersbuien. "Maar die zullen de hitte niet meteen gaan verdrijven, hoor", tempert Van Straaten de verwachtingen. "Ook dinsdag krijgen we weer een hete dag, met temperaturen die hier en daar tot 32 of 33 graden kunnen gaan oplopen. Maar de dagen daarna zal het wel wat gaan afkoelen."