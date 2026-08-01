Tropische temperaturen tot halverwege komende week
We stevenen weer af op een hete periode. Dat vertelde Berend van Straaten van Weerplaza zaterdagochtend in het radioprogramma Weekend! op Omroep Brabant. "Er zijn wel wat regen- en onweersbuien in aantocht, maar die verdrijven de warmte niet meteen."
Ondanks een frisse nacht stijgt de temperatuur ook deze zaterdag naar zomerse waarden. "Vanochtend was het ideale moment om nog even je huis te ventileren", vertelde Van Straaten op de radio. "Maar deze middag komen we alweer uit op 25 tot 27 graden. Volop zon daarbij en niet al teveel wind. Het wordt echt aangename zomerdag, als je het mij vraagt."
Zondag gaan we volgens de weerman van Weerplaza de 30 graden aantikken in het zuidoosten van de provincie. "Op andere plaatsen wordt het 28 of 29 graden. Daarbij opnieuw ronduit zonnige omstandigheden. De wind gaat zondag draaien naar het oosten tot zuidoosten en maakt de weg vrij voor nog warmere lucht. Dat gaan we zeker aan het begin van de komende week merken. Maandag kan het bij volop zon 34 tot lokaal 36 graden worden."
"We stevenen af op uitzonderlijk droge zomer."
Het blijft daarbij voorlopig kurkdroog. "We hebben echt heel veel regen nodig", weet de weerman. "Meer dan honderd millimeter zou nog niet eens genoeg zijn om de huidige droogte tegen te gaan. Maar voorlopig blijft neerslag van betekenis uit. Maandagavond kan dus misschien wel een regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen in de provincie, en ook dinsdag krijgen we misschien enkele onweersbuien, maar het gaat wel om lokále buien. Lokáál kunnen die wel voor wat verlichting zorgen. Maar de rest van van de nieuwe week lijkt ook weer grotendeels droog te gaan verlopen. We stevenen af op uitzonderlijk droge zomer."