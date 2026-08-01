Rob Jetten moedigt jonge queers aan om openlijk zichzelf te zijn

Premier Rob Jetten uit Uden moedigt jonge lhbti'ers zaterdag aan daar openlijk voor uit te komen. Zijn boodschap aan hen gaat terug naar zijn eigen ervaring toen hij 15, 16 was, legt hij uit. "Ik dacht: o mijn hemel, ga ik ooit openlijk mezelf durven zijn. Het ís spannend, maar het wordt eigenlijk alleen maar beter zodra je die stap hebt durven zetten. En dat geldt eigenlijk ook nog steeds anno 2026 in Nederland."

Jetten is in het Amsterdamse Scheepvaartmuseum bij de voorbereidingen van de Canal Parade. Op die plek stappen veel deelnemers op hun boot.

Hij noemde de Canal Parade 'een feest'. "Als je hier over de grachten vaart en er zijn zoveel mensen aanwezig, dat is geweldig, echt een dagje van vrijheid en plezier. Tegelijkertijd is het ook heel erg nodig om dat protest te blijven doen. Dat zag je natuurlijk bij de aanslag in Berlijn vorige week. Maar ook in Nederland, wereldwijd, staat de lhbti-acceptatie zwaar onder druk. En dat is ook belangrijk om dat vandaag te laten zien."

Nieuwe wetten

Jetten zei verder dat het kabinet werk gaat maken van de uitvoering van het Regenboog Stembusakkoord. "De komende tijd zullen er nieuwe wetten aankomen om de positie van lhbti'ers te versterken. We trekken ook 35 miljoen uit, specifiek voor veiligheid en samenwerking met politie en grote steden, voor een gerichte aanpak op allerlei veiligheidsincidenten. Heel belangrijk is ook gerichte voorlichting, zeker in groepen waar de acceptatie de afgelopen jaren hard afneemt."

De premier heeft vertrouwen in de veiligheid van WorldPride in de hoofdstad: "De gemeente Amsterdam, politie en veiligheidsdiensten hebben alle nodige maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het niet alleen vandaag een heel mooi feest kan zijn, maar alle activiteiten van WorldPride, dus alle feestjes maar ook de congressen en de seminars." Het regenboogevenement duurt nog een week.