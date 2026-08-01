Campagne tegen kattenleed: ‘Hoop dat onze boodschap landt in Den Haag’

Meer dan 25 Nederlandse dierenopvang- en kattenhulporganisaties slaan de handen ineen met een campagne tegen kattenleed. In een gezamenlijke videoboodschap op sociale media tonen zij confronterende beelden van verwaarloosde dieren. Vrijwilliger Maaike Neeter van Zwerfkattenwerkgroep West-Brabant in Bergen op Zoom: “Hopelijk landt onze boodschap in Den Haag.”

Volgens de organisaties leeft bij veel mensen nog altijd het idee dat één nestje kittens geen kwaad kan. Een hardnekkig misverstand, volgens Neeter. “Eén nestje is niet ‘maar één nestje’, het is een verantwoordelijkheid voor een heel leven”, benadrukt ze bij Zuidwest TV . Want katten kunnen al vanaf vier maanden vruchtbaar zijn.

In Bergen op Zoom en Roosendaal zijn dit jaar al 285 zwerfkatten gevangen, weet Neeter. “Afgelopen maandag hadden we 57 katten, voornamelijk kittens, in onze gastgezinnen zitten”, verzucht ze. Nog eens 26 katjes zitten in quarantaine en wachten op een plekje bij een van de gastgezinnen.

De dierenorganisaties pleiten voor een landelijk ingevoerde en goed gehandhaafde chipverplichting en een algemene neutralisatieplicht voor katten die vrij buiten lopen.

Als kittens uit een eenmalig nestje later zelf niet worden gesteriliseerd of gecastreerd, ontstaat volgens de vrijwilligster 'een kettingreactie van nieuwe nesten'. Het gevolg: overvolle opvangcentra, zwerfkatten en duizenden ongewenste kittens.

Schokkende werkelijkheid

In de video laten de dierenorganisaties de dagelijkse realiteit zien waarmee hun vrijwilligers worden geconfronteerd. De beelden kunnen schokkend zijn, waarschuwt Maaike.

Volgens de organisaties worden kittens ziek, uitgedroogd of uitgehongerd aangetroffen, moeten moederpoezen buiten bevallen en worden katten gedumpt of aan hun lot overgelaten. Ook zijn ze drager van besmettelijke ziekten, zoals kattenaids en kattenleukemie.

Dierenopvangcentra hebben al jarenlang te kampen met een hoge instroom van katten en kittens. Vrijwilligers zetten zich dag en nacht in om dieren op te vangen, medisch te verzorgen en onder te brengen, terwijl de capaciteit steeds verder onder druk komt te staan.

Volgens de Zwerfkattenwerkgroep West-Brabant kiezen veel mensen nog altijd liever voor een gratis of goedkope kitten uit een particulier nestje dan voor de adoptie van een kat uit een opvangcentrum. Daardoor blijft de druk op de opvang volgens de organisaties onverminderd groot.

Met de campagne hopen de deelnemende stichtingen vooral bewustwording te creëren. “Want achter ieder schattige kitten schuilt een verantwoordelijkheid voor een heel dierenleven.”