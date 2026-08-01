Gert-Jan wil dat vermoorde Khadja (13) ook na 50 jaar niet wordt vergeten

Precies 50 jaar geleden, op 1 augustus 1976, wordt Breda opgeschrikt door een verschrikkelijke vondst. Aan de Brouwerijstraat wordt een koffer gevonden met daarin het lijk van een 13-jarig meisje. Journalist Gert-Jan van den Bemd schreef een boek over de moord die hem als kind al zo intrigeerde, dat zaterdag verschijnt.

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Het lichaam krioelde van de maden. Het hoofd lag los achter het lijf en de linkerhand ontbrak. Nu, 50 jaar later, lopen de rillingen nog steeds over je rug als je het erover hebt, vertelt presentator Koen Wijn in zijn podcast Misdaad Uitgelegd. In een speciale aflevering blikt hij met Van den Bemd terug op de verschrikkelijke moord.

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Het slachtoffer bleek de 13-jarige Khadja Elbaz. Ze was weggelopen van haar huis in een voorstad van Parijs. Haar lichaam werd uiteindelijk gevonden in een koffer op braakliggend terrein. Vijf maanden later liet ontdekte Jos de koffer tijdens het uitlaten van zijn hond. Binnen twee dagen werd een verdachte opgepakt. Die verklaarde dat hij het meisje per ongeluk met een mes in haar nek raakte nadat zij hem aanviel. In paniek verstopte hij het lichaam, om het uiteindelijk in een koffer te doen, claimde hij. De man is daarna alleen veroordeeld voor het verbergen van het lichaam en dus niet voor de moord. Hij overleed een paar maanden later tijdens een verkeersongeluk.

Schrijver Gert-Jan van den Bemd was bijna net zo oud als Khadja toen hij voor het eerst hoorde over de moord. Tientallen jaren later schreef hij een boek over deze zwarte bladzijde in de geschiedenis van Breda. Een jaar lang sprak hij met betrokkenen, onder wie de advocaat van de verdachte, oud-politiemensen en buurtbewoners.

"Ik heb toch als doel om een soort monument maken voor Khadja Elbaz."

"Ik heb verbazingwekkend genoeg nog tal van mensen kunnen vinden", vertelt Van den Bemd in de podcast Misdaad Uitgelegd. "Zoals de surveillanten die in eerste instantie ter plekke waren. En ook de rechercheurs die daarna kwamen. Zelfs de leider van de recherche die destijds op de zaak zat, kon ik nog terugvinden. Ik heb ook de foto's mogen zien die in het politiedossier zitten, wat heel bijzonder is."" De Koffermoord zorgde destijds voor veel verontwaardiging in Breda. Volgens Van den Bemd hadden veel inwoners nog nooit zoiets erg meegemaakt in de stad. "Dus de betrokkenen vertellen daar nog altijd aangeslagen over. Het heeft ze heel erg aangegrepen."

Een schets van de plek waar de koffer werd gevonden.

Maar waarom dook hij als schrijver juist in de Bredase koffermoord? “Ik heb toch als doel om een soort monument te maken voor Khadja Elbaz", vertelt de journalist. "Ze is ook nog eens in Breda begraven en niet in Frankrijk, waar ze vandaan kwam. Heel triest.” Nog triester is het feit dat het graf tien jaar geleden is geruimd. “Dus nu is er niks meer. En de mensen die wel iets van de moord afweten, verdwijnen langzamerhand van deze aardbol. Dus ik vond het een soort roeping om hier een schriftelijk document over te maken.”

"Dat bijna wetenschappelijke uitpluizen van hoe het zat, vond ik erg interessant."