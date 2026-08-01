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Bestelbus en fietser botsen op kruising in Breda

Vandaag om 14:00 • Aangepast vandaag om 14:13
Ongeluk in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
Ongeluk in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

Een fietser is zaterdagmiddag betrokken geraakt bij een aanrijding met een bestelbus op de kruising van de Westerparklaan en de Lunetstraat in Breda. De fietser in een ambulance gecontroleerd op verwondingen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het is niet bekend hoe het ongeluk is gebeurd. De politie kwam ter plaatse om onderzoek te doen naar de oorzaak van de botsing. 

Het kruispunt was tijdelijk afgesloten voor verkeer. Het is niet duidelijk of de fietser naar een ziekenhuis is gebracht. 

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink

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