Fietser raakt gewond bij botsing met auto op kruising in Oss

Een auto en een fietser zijn zaterdagmiddag op elkaar gebotst op een kruispunt in Oss. De fietser raakte daarbij gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Schaepmanlaan net de Brederostraat.

Auto doorzocht

De politie heeft na de botsing een auto in de buurt van het ongeval doorzocht. De twee inzittenden werden gefouilleerd en de bestuurder is aangehouden.

De politie kan nog niet zeggen waarom de aanhouding plaatsvond of dat de doorzochte auto bij de botsing betrokken was.