Hond zit vast in hete auto, politie moet dier eruit halen

Agenten hebben zaterdagmiddag een hond uit een auto in Den Bosch bevrijd. De auto stond geparkeerd en het dreigde binnen veel te warm te worden. De politie waarschuwt om je hond écht niet achter te laten in je auto, ook niet voor even.

"Met de huidige warme temperaturen loopt de temperatuur in een geparkeerde auto razendsnel op", zegt de politie. "Ook als een raam op een kier staat of de auto in de schaduw staat, kan het binnen enkele minuten levensgevaarlijk heet worden."

Voor honden is dat volgens de agenten extra gevaarlijk. "Zij kunnen hun warmte nauwelijks kwijt en raken snel oververhit. Dat kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen of zelfs overlijden."

Het is niet duidelijk hoe heet het in de auto in Den Bosch was en of de hond gezondheidsklachten had.