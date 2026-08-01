PSV strijdt om Johan Cruijff Schaal tegen AZ

PSV speelt zondagavond in het Philips Stadion tegen AZ om de Johan Cruijff Schaal. De landskampioen treft de bekerwinnaar in de traditionele opening van het Nederlandse voetbalseizoen. De wedstrijd begint om zes uur en biedt PSV meteen de kans op de eerste prijs van het nieuwe seizoen.

Gevonden voor jou

Het duel tussen PSV en AZ markeert de officiële start van het voetbalseizoen 2026-2027. Voor de zevende keer op rij staat PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De Eindhovenaren hebben met vijftien eindzeges het record in handen. AZ wist de trofee tot nu toe één keer te winnen, in 2009.

Intensieve voorbereiding

PSV heeft een intensieve voorbereiding achter de rug. De ploeg van trainer Peter Bosz speelde oefenwedstrijden tegen onder andere Royal Antwerp, Villarreal en FC Eindhoven. Tijdens deze wedstrijden werden tactieken ingeslepen en kregen jonge talenten de kans om zich te bewijzen.

Historie tegen AZ

In het afgelopen Eredivisie-seizoen troffen PSV en AZ elkaar twee keer. Beide keren trok PSV aan het langste eind. In Alkmaar wonnen de Eindhovenaren overtuigend met 5-1, mede dankzij een hattrick van Guus Til. Het thuisduel in het Philips Stadion eindigde in een 2-1 overwinning.

De Johan Cruijff Schaal wordt zondagavond om zes uur afgetrapt in Eindhoven. Voor de supporters van PSV is het een kans om hun ploeg direct aan het werk te zien in een wedstrijd om een prijs.