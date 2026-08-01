Willem II verslaat OFI Kreta in oefenduel

Willem II heeft het laatste oefenduel voor de start van de competitie gewonnen. De Tilburgse club versloeg de Griekse bekerwinnaar OFI Kreta met 2-1. Devin Haen en Eser Gürbüz scoorden voor de Tricolores, terwijl Kostoulas Konstantinos de Griekse eretreffer maakte. Het duel vond plaats op Koningsdag.

Gevonden voor jou

Willem II begon het duel tegen OFI Kreta aftastend, maar wist al snel toe te slaan. Devin Haen profiteerde van een te korte terugspeelbal en schoof de bal beheerst langs de Griekse doelman: 1-0. Kort daarna kreeg OFI Kreta een kans via Fountas Taxiarchis, maar hij miste in vrije positie voor het doel.

Verdubbeling score

De Tilburgers bleven aanvallend spelen en verdubbelden de voorsprong. Eser Gürbüz tikte een afvallende bal via de paal binnen, na een voorzet vanaf de linkerkant: 2-0. In de rest van de eerste helft waren grote kansen schaars, op een afstandsschot van Kasper Boogaard na.

Tegentreffer in slotfase

Na rust drong OFI Kreta wat meer aan, maar de Grieken kwamen niet tot grote kansen. Pas in de slotfase wist Kostoulas Konstantinos via een kopbal uit een vrije trap de aansluitingstreffer te maken: 2-1. Willem II hield de voorsprong vast en sloot de voorbereiding met een overwinning af.

De Tricolores kunnen zich nu voorbereiden op de rentree in de Vriendenloterij Eredivisie. Komende zaterdag begint de competitie voor Willem II met een uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles.