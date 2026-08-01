Navigatie overslaan
Ontdek

Brand in appartement in Breda, bewoonster en brandweer redden katten

Vandaag om 18:05 • Aangepast vandaag om 18:17
De brandweer redde een van de katten uit de woning (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
De brandweer redde een van de katten uit de woning (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

In een appartement in Breda heeft zaterdagmiddag brand gewoed. De bewoonster wist zelf een van haar twee katten te redden: de brandweer haalde later haar andere kat naar buiten.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het vuur ontstond in een flat op de hoek van de Tramsingel en de Haagweg. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Toen de brandweer aankwam, kwam er al veel rook uit de woning. Het vuur was snel onder controle en kon zich niet uitbreiden.

De bewoonster moest in een ambulance gecontroleerd. Het is niet bekend of ze gewond is geraakt of naar het ziekenhuis moest.

  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
    Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.