Brand in appartement in Breda, bewoonster en brandweer redden katten

In een appartement in Breda heeft zaterdagmiddag brand gewoed. De bewoonster wist zelf een van haar twee katten te redden: de brandweer haalde later haar andere kat naar buiten.

Het vuur ontstond in een flat op de hoek van de Tramsingel en de Haagweg. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Toen de brandweer aankwam, kwam er al veel rook uit de woning. Het vuur was snel onder controle en kon zich niet uitbreiden.

De bewoonster moest in een ambulance gecontroleerd. Het is niet bekend of ze gewond is geraakt of naar het ziekenhuis moest.