Stuk weiland bij Rosmalen brandt af: mogelijk aangestoken

Een stuk weiland langs de Graafsebaan in Rosmalen, dat parallel ligt aan de A59, is zaterdagmiddag afgebrand. Een gebied van ongeveer vijftig bij honderd meter ging in vlammen op.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Brandweerkorpsen uit Rosmalen, Vlijmen, Den Bosch en Heesch werden opgeroepen om te komen helpen.

Mogelijk heeft iemand het vuur aangestoken. Eerder op de middag brak er ook al brand uit in een berm aan de Tivoliweg. Het is niet duidelijk of er een verband tussen de twee branden is.