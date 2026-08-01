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Stuk weiland bij Rosmalen brandt af: mogelijk aangestoken

Vandaag om 18:17
Een stuk weiland in Rosmalen brandde zaterdagmiddag af (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Een stuk weiland in Rosmalen brandde zaterdagmiddag af (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

Een stuk weiland langs de Graafsebaan in Rosmalen, dat parallel ligt aan de A59, is zaterdagmiddag afgebrand. Een gebied van ongeveer vijftig bij honderd meter ging in vlammen op.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer had het vuur snel onder controle. Brandweerkorpsen uit Rosmalen, Vlijmen, Den Bosch en Heesch werden opgeroepen om te komen helpen.

Mogelijk heeft iemand het vuur aangestoken. Eerder op de middag brak er ook al brand uit in een berm aan de Tivoliweg. Het is niet duidelijk of er een verband tussen de twee branden is.

  • Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
    Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
  • Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
  • Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

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