Aangepaste tijden afvalinzameling in Maashorst door hitte

Door de hoge temperaturen wordt de afvalinzameling in Maashorst maandag en dinsdag vervroegd.

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Vanwege de verwachte hitte starten de afvalinzameling en de milieustraat komende maandag en dinsdag eerder. Dit moet het werk voor de medewerkers veiliger en aangenamer maken.

De inzameling begint op beide dagen al om half zeven ’s ochtends. Bewoners wordt gevraagd hun containers of afvalzakken vóór die tijd aan de straat te zetten. Zo kan alles tijdig worden opgehaald.

Aangepaste openingstijden

Ook de milieustraat hanteert aangepaste tijden. Maandag en dinsdag is deze geopend van half negen tot half één ’s middags. Daarna sluit de locatie vanwege de warmte.

Met deze maatregelen wil de gemeente voorkomen dat medewerkers tijdens de heetste uren van de dag zwaar werk moeten verrichten. De gemeente bedankt inwoners alvast voor hun medewerking.