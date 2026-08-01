Clemens Binkhorst ontvangt Dorpspenning in Cuijk

Clemens Binkhorst uit Cuijk heeft zaterdag de Dorpspenning Land van Cuijk ontvangen. Wethouder Edwin de Kraaij reikte de onderscheiding uit tijdens zijn afscheid als centrummanager. Binkhorst zette zich 27 jaar in voor het centrum en de gemeenschap van Cuijk.

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Clemens Binkhorst werd zaterdag geëerd met de Dorpspenning Land van Cuijk, een gemeentelijke onderscheiding die wordt uitgereikt als blijk van waardering voor bijzondere verdiensten. De ceremonie vond plaats tijdens zijn afscheid als centrummanager van Cuijk, een functie die hij sinds 2013 bekleedde.

Naast zijn werk als centrummanager speelde Binkhorst een belangrijke rol bij talloze evenementen en initiatieven in Cuijk. Hij droeg onder meer bij aan de organisatie van de VierdaagseFeesten, de Foodtour en Cuijk Kei Goed. Ook was hij betrokken bij projecten zoals de Kerstmarkt en het Cultureel Hart van Cuijk.

Belangrijke bijdrage aan Cuijk

Binkhorst heeft de afgelopen 27 jaar niet alleen evenementen georganiseerd, maar ook het centrum van Cuijk ontwikkeld. Hij wist ondernemers, organisaties, vrijwilligers en de gemeente samen te brengen om de samenwerking te versterken. Zijn inzet heeft geleid tot een levendig en economisch sterk centrum.

Daarnaast was hij actief binnen verschillende verenigingen en maatschappelijke organisaties. Hiermee droeg hij op brede schaal bij aan het sociale en maatschappelijke leven in Cuijk. Volgens de gemeente ging zijn betrokkenheid en inspanning ver voorbij wat van hem verwacht mocht worden.

De Dorpspenning Land van Cuijk is een erkenning voor zijn langdurige en belangeloze inzet. De gemeente spreekt daarmee haar waardering uit voor alles wat Binkhorst heeft betekend voor de lokale samenleving en het centrum van Cuijk.