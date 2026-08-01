Kevin loopt 40 ultramarathons in 40 dagen: ‘Zoek graag mijn grenzen op’

Veertig ultramarathons, veertig dagen achter elkaar. Oud-militair Kevin Nicola (37) uit Ossendrecht begint op 31 augustus aan de grootste uitdaging van zijn leven. In totaal loopt hij 1850 kilometer: de volledige omtrek van Nederland, inclusief Texel.

Hij voelde dat hij opnieuw moest doen waarvoor hij naar eigen zeggen gemaakt is: een grote fysieke uitdaging aangaan. "Ik zoek graag mijn grenzen op." In hardlopen heeft hij zijn uitlaatklep gevonden. "Het voelt als mijn tweede natuur."

"Ik was op zoek naar een unieke uitdaging", vertelt hij. "Een die volledig buiten mijn comfortzone ligt." Die uitdaging had hij naar eigen zeggen nodig. In 2012 haalde hij zijn rode baret bij de luchtmobiele brigade. "Afgelopen jaren heb ik heel erg geleefd op die prestatie. Ik kwam tot de conclusie dat het me wat te comfortabel werd. Ik had weer een uitdaging nodig die me prikkelde."

Nicola loopt iedere dag tussen de 45 en 50 kilometer. De route heeft hij inmiddels helemaal uitgestippeld. Het idee ontstond nadat hij verhalen hoorde van mensen die vergelijkbare uitdagingen aangingen in het buitenland, zoals een tocht van noord naar zuid door Australië of Amerika.

'Gevecht met jezelf'

Fanatiek sporten deed Nicola altijd al, maar hardlopen werd pas echt serieus toen hij bij defensie ging werken. Wat hij er zo mooi aan vindt? "Je bent zo erg met jezelf in gevecht: zowel fysiek als mentaal. Ik haal veel voldoening uit gesprekken met mezelf, kan makkelijker over dingen nadenken, krijg ideeën voor ondernemingen en kan beter nadenken over problemen in het dagelijkse leven."

Eigenlijk zou Nicola al in februari beginnen aan zijn veertig ultramarathons. Door personeelstekorten bij zijn werk als vestigingsmanager van sportschool GymOne in Bergen op Zoom kon hij toen nog niet zo lang weg.

Betaald verlof

Nu is wel het juiste moment. Nicola krijgt van de sportschool die hem sponsort de tijd en ruimte om zijn uitdaging aan te gaan. Hij krijgt zelfs betaald verlof. "Het is een hele mooie kans." Via sociale media deelt hij dagelijks updates. Ook wordt er een documentaire gemaakt over zijn tocht.

De afgelopen tien maanden heeft hij zich volledig voorbereid. De laatste weken trainde hij iedere dag ongeveer twee uur. Krachttraining, intervallen en tempotrainingen maakten deel uit van zijn voorbereiding. Dankzij zijn vijftien jaar ervaring in de fitnesswereld weet hij goed wat zijn lichaam aankan.

Inspireren

Tijdens het lopen neemt Nicola na iedere 12 kilometer een pauze. "Want ik zal rond de 7000 calorieën per dag moeten eten." De pauzes gebruikt hij ook om te herstellen en bijvoorbeeld zijn sokken te verwisselen. "Om alle kleine kansen op blessures, blaren of te weinig eten te voorkomen."

Hij hoopt ook dat mensen onderweg een stukje met hem meelopen. "Dan loop ik een stuk makkelijker." Met zijn veertig ultramarathons achter elkaar wil Nicola vooral anderen inspireren. "En dat mensen dat overnemen. Als je iets heel graag wil, is alles mogelijk."