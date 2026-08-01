Ongeluk op A58 bij Oirschot: twee mensen naar het ziekenhuis

Op de A58 bij Oirschot zijn zaterdagavond twee auto's op elkaar gebotst. Door de harde klap vlogen de voertuigen van de weg en belandden in de berm. Een van de twee auto's kwam op de zijkant in een droge sloot terecht.

Twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer moest een van hen uit de auto halen, omdat deze persoon dat zelf niet meer kon. Het is niet duidelijk of en hoe ernstig de slachtoffers gewond zijn geraakt.

Meerdere ambulances, de brandweer en politie kwamen op het ongeluk af. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen en vloog al naar de snelweg toe, maar werd uiteindelijk geannuleerd.

Ravage was groot

De ravage op de weg was groot. Over een deel van de weg lagen brokstukken en op het wegdek waren duidelijk remsporen te zien. Een bergingsbedrijf moest de beschadigde auto's komen weghalen.

Het ongeluk zorgde voor file, omdat de weg deels werd afgesloten. Inmiddels kan het verkeer weer doorrijden.