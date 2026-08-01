FC Eindhoven verliest laatste oefenduel met 1-0 van SK Beveren

FC Eindhoven heeft zaterdag met 1-0 verloren van SK Beveren. In het Freethielstadion zorgde een doelpunt van Chris Lokesa in de eerste helft voor de beslissing. Het was de laatste oefenwedstrijd van Eindhoven voor de start van de Keuken Kampioen Divisie.

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De ploeg van trainer Jan Poortvliet trad in België aan zonder Thijs Muller en Kevin van Veen, die eerder deze week nog speelden in de Lichtstadderby. Hun plekken werden ingenomen door Amir Bryson en Emre Eksi. SK Beveren begon fel en dwong FC Eindhoven in de openingsfase naar achteren. Na tien minuten wist Mika de Jonge voor het eerst gevaar te stichten met een schot dat net naast ging.

Doelpunt Lokesa breekt wedstrijd

In de twintigste minuut miste Chris Lokesa nog een kans, maar even later was het wel raak. Na een voorzet van Lennart Mertens vanaf de achterlijn schoot Lokesa de bal overtuigend binnen. Kort voor rust voorkwam doelman Jort Borgmans dat Beveren de voorsprong verdubbelde, door een schot van Kurt Abrahams knap te keren.

In de tweede helft probeerde FC Eindhoven terug te komen in de wedstrijd. Mika de Jonge testte tweemaal van afstand de reflexen van de Beveren-doelman, maar zonder succes. Borgmans moest aan de andere kant opnieuw redden toen Lokesa gevaarlijk werd.

Blessures en wissels bij Eindhoven

Rond het uur kreeg FC Eindhoven te maken met blessures. Emre Eksi en Junior Poortvliet moesten noodgedwongen vervangen worden door respectievelijk Niek Munsters en Luc Netten. Ondanks enkele wissels en een poging van Munsters om via een vrije trap gevaar te stichten, wist Eindhoven geen gelijkmaker te forceren.

De laatste oefenwedstrijd eindigde in een teleurstelling voor FC Eindhoven, dat nu de focus legt op de start van de competitie. Op maandag 10 augustus speelt de ploeg haar eerste wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tegen Jong AZ. Het duel begint om acht uur ’s avonds in Wijdewormer.