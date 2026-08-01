Agent verbijsterd: omstander maakt foto's van gevonden lichaam in Den Bosch

De wijkagent van de Bossche wijk De Muntel weet zaterdagochtend niet wat ze meemaakt. Nadat de politie een overleden persoon in het Prins Hendrikpark vindt, komen omstanders veel te dichtbij. Eén man maakt zelfs foto's van het lichaam.

De politie krijgt zaterdagochtend een melding van een overleden persoon in het park binnen. Eenmaal op locatie zetten agenten de plek ruim af. "Ondanks dat menen mensen toch altijd even dichtbij te moeten komen kijken. Sommigen zelfs met kinderen."

De agent schrijft de frustratie van haar af op haar Instagram. "Ik werk al lang bij de politie en heb veel gezien en meegemaakt, maar ik blijf me storen aan het respectloze gedrag van sommige mensen."

Man maakt foto's

Maar het gaat nog verder. Een man maakt foto's van het lichaam. Als agenten hem daarop aanspreken, zegt de man dat hij foto's mag maken 'omdat hij in openbaar gebied is.' Daarna loopt hij weg.

De brandweer arriveert en zet nog schermen om het lichaam heen, maar dan zijn de foto's al gemaakt.

Foto's gedeeld met anderen

"We weten inmiddels dat hij de foto's heeft gedeeld met mensen in de omgeving", zegt de wijkagent. "Ik vind het erg respectloos naar het slachtoffer en de familie. En met welk doel? Ik heb geen idee, maar stop met dit gedrag. Het is nergens voor nodig en kwetsend."

Het is niet duidelijk hoe de gevonden overleden persoon om het leven is gekomen.

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