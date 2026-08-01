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Stukje bos in brand in Schaijk, brandweer heeft vuur snel onder controle
Gisteren om 22:54
Een stukje bos is zaterdagavond afgebrand aan de Nistelrooiseweg in Schaijk. Het gaat om een stuk van ongeveer 20 bij 20 meter achter de heide.
De brandweer schaalde snel op naar een middelgrote brand, omdat het vuur zich mogelijk kon verspreiden via een boom. De extra opschaling bleek uiteindelijk niet nodig, de brandweer had het vuur snel onder controle.
De oorzaak van de brand is niet bekend.
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