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Stukje bos in brand in Schaijk, brandweer heeft vuur snel onder controle

Gisteren om 22:54
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink

Een stukje bos is zaterdagavond afgebrand aan de Nistelrooiseweg in Schaijk. Het gaat om een stuk van ongeveer 20 bij 20 meter achter de heide.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer schaalde snel op naar een middelgrote brand, omdat het vuur zich mogelijk kon verspreiden via een boom. De extra opschaling bleek uiteindelijk niet nodig, de brandweer had het vuur snel onder controle.

De oorzaak van de brand is niet bekend.

Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink

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